Polizei verjagt nackte Touristen aus Ruinenstadt

Das Posieren für Nacktfotos ist in der antiken Ruinenstadt verboten. Dennoch gibt es immer wieder Touristen, die sich im peruanischen Machu Picchu für besondere Erinnerungsbilder entblößen. So auch drei Urlauber aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden.

Die Männer im Alter von 21, 24 und 26 Jahren entledigten sich am Dienstag kurzerhand ihrer Kleidung und knipsten ein paar Schnappschüsse. Allerdings wurden die Touristen dabei von der Polizei beobachtet. Medienberichten zufolge wurden die Urlauber zwar nicht festgenommen, aber weggeschickt.

Trend im Netz

Seit einigen Jahren ist das hüllenlose Posieren für Fotos vor Sehenswürdigkeiten zu einem regelrechten Trend geworden. So tauchen im Netz immer wieder Aktfotos von Touristen auf, die ohne Kleidung vor der Tempelanlage Angkor Wat, dem Pariser Eiffelturm, dem Grand Canyon in den USA oder anderen Attraktionen in die Kamera grinsen.

Unter dem Hashtag #Nakedatmonuments posten Urlauber auf Twitter, Facebook & Co ihre nackigen Bilder. Bei Instagram-Usern ist die Seite "Naked in Nature" übrigens äußerst beliebt.

Das Problem an dem an sich harmlosen Trend ist allerdings, dass viele der Touristenattraktionen von Einheimischen als heilige Stätten verehrt werden und Urlauber die Bewohner mit dem Verhalten beleidigen.

