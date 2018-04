Regelungen in Europa 24. April 2018 10:49; Akt: 24.04.2018 11:18 Print

Rauchverbot im Auto – welche Strafen drohen?

In Österreich gilt ab 1. Mai das Rauchverbot in Pkw, wenn sich Kinder oder Jugendliche unter 18 darin befinden. Wie sieht es anderswo in Europa aus?