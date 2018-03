Rekordkälte beschert Reisebüros Umsatzplus

Wie das Reiseportal Ruefa in einer Aussendung bekannt gibt, trägt die Rekordkälte im Februar zu einem deutlichen Umsatzplus bei. Derzeit liegt die Reisebürokette knapp 16 Prozent über dem Vorjahreswert. Kein Wunder, dass Österreicher angesichts der eisigen Temperaturen die Flucht ins Warme ergriffen haben und für das kommende Jahr bereits vorsorgen.

"Das schlechte Wetter sorgt erfreulicherweise dafür, dass besonders viele derzeit ihren Weg ins Reisebüro finden" sagt Helga Freund, Geschäftsführerin von Ruefa. "Viele buchen dabei schon für den nächsten Winter, damit sie zumindest dann nicht mehr frieren müssen. In diese Kategorie fallen sehr viele Kreuzfahrten." Andererseits würden viele Kunden jetzt noch kurzfristig ihren Frühjahresurlaub organisieren.

Im Frühling Kurztrips, dann Abenteuer

Griechenland, Spanien und Italien bleiben zwar die Lieblingsdestinationen der Österreicher, dennoch würde sich der Trend hin zu ausgefallenen Destinationen entwickeln. "Wir merken, dass gerade im stark wachsenden Kreuzfahrten-Segment die abenteuerlicheren Destinationen eine kleine, aber wichtige Fangemeinde haben", schildert Freund. Rund 21 Prozent der Österreicher sind laut Ruefa Reisekompass 2018 bekennende Kreuzfahrer. Dieser Trend setzt sich weiter fort.

Jetzt im Frühjahr werden Kurztrips bevorzugt. "Der Trend geht gerade im Frühjahr in Richtung kürzere Reisen, bei denen man nicht nur entspannen, sondern sich auch bilden kann – also etwa vier Tage Bilbao oder Barcelona", so Freund. "Auch Maltas Hauptstadt Valletta ist als Europäische Kulturhauptstadt 2018 heuer ein heißer Tipp."

Zu kalt in Österreich? Hier wartet die Sonne:

>>> Toskana mit Cinque Terre

Eine 5-Tages-Busreise inkl. Tagesausflug Cinque Terre mit Bahn und Schiff gibt es ab 499 € p.P. inkl. HP

Erster Reisetermin: 6.5. bis 10.5. 2018

>>> Ursprüngliches Griechenland / Skyros

inkl. Flug, 1 Woche in den Studios Crisio im DZ inkl. HP ab 650 € p.P.

Erster Reisetermin: 9.5. bis 14.5. 2018

>>> Kreuzfahrt Kanaren & Madeira

8 Tage auf der AIDAnova im DZ inkl. VP ab 665 € p.P.

Gran Canaria, Madeira, Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote

Reisetermine 15.12.2018 bis 16.3.2019

>>> Kreuzfahrt Ferner Osten, Strände und Kulturen

15 Tage auf der Costa Fortuna im DZ inkl. VP. ab 1.049 € p.P.

Singapur, Thailand, Kambodscha, Malaysia

Reisetermine 16.12.2018-19.2.2019

(red)