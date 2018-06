Puerto Rico hat mehr als Strand und Meer zu bieten

Essen sielt auf der US-amerikanischen Insel Puerto Rico eine große Rolle. Geprägt durch die einheimischen Völker, die Spanier, Afrikaner und Kreolen ist die puerto-ricanische Küche eine faszinierende Fusion verschiedener Traditionen. Die Gewürzmischung Adobo ist eine der wichtigsten Zutaten der Puerto-Ricaner: bestehend aus Knoblauch, Zwiebeln, Zitrone, Oregano, Chili und Tomate gehört es zu den typisch karibischen Rezepten. Fünf der beliebtesten Lokalitäten für das ultimative Geschmackserlebnis hat die Puerto Rico Tourism Company herausgesucht:

Der Lote 23 Food Park in Santurce, einem Stadtteil von San Juan, bietet seinen Besuchern 14 verschiedene Spezialitäten aus aller Welt: von Burgern, über Tacos und asiatischen Gerichten bis hin zu Eis und Cocktails. Der Clou daran: All diese Gerichte sind in die lokale puerto-ricanische Küche übersetzt. Ein Beispiel dafür ist das „asianrican“ Street-Food. Hier spiegelt sich die Vielzahl der Einflüsse wieder, die auf der Insel herrschen.

Das Casa de los Pastelillos in der Stadt Guayama ist ein zwangloses, familienfreundliches Restaurant am Strand. Das puerto-ricanische Street-Food und die atemberaubende Aussicht auf den Ozean sind die stärksten Anreize für diese abgelegene Location direkt am Strand.

Erleben Sie kulinarischen Zauber im Mario Pagán Restaurant in San Juan. Die Küche der Lokalität bietet eine subtile Mischung aus traditionellen Elementen des klassisch Karibischen und einer Vielzahl internationaler Aromen an. Das Restaurant hat viele lokale Spezialitäten in der Speisekarte, einschließlich Alcapurrias (Frittierte Kochbananen mit Rindfleisch), Bacalaitos (Frittierter Kabeljau) und Tostones (gebratene Kochbananen).

Die Gerichte des SODA Estudio de Cocina sind riesig in ihrer Vielfalt. Das Restaurant ist auf kreolische Tapas spezialisiert. Inspiration kommt von vegetarischen, französischen, asiatischen, karibischen und vielen anderen Stilen.

Das Bananas Beach Bar and Grill liegt direkt am Malecon, der Promenade am Strand Esperanza in Vieques. Die Bar ist auf „Frozen Drinks“ wie Piña Coladas und Dirty Bananas spezialisiert. Hier kann man puerto-ricanische Cocktailspezialitäten authentisch erleben.