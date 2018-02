Schiff mit 2.800 Nackten an Bord stach in See

Das riesige FKK-Kreuzfahrtschiff hat seine Rundfahrt in Miami gestartet. Auf der kleinen Bahamas-Insel Half Moon Cay und am Amber Cove Hafen in der Dominikanischen Republik hat es bereits angelegt. Der nächste Halt ist am Mittwoch in Cu­ra­çao geplant. Danach dampft das "Big Nude Boat" weiter nach Bonaire und Aruba, bevor die Kreuzfahrt nach zehn Tagen in Miami wieder zu Ende geht.

Umfrage FKK-Kreuzfahrt: Könnten Sie sich das vorstellen? Sofort!

Ich weiß nicht, vielleicht.

Niemals!

Der Veranstalter "Bare Necessities Tour & Travel" organisierte die erste FKK-Kreuzfahrt schon 1991, damals mit nur 36 Passagieren. Mittlerweile befinden sich fast 3.000 Nudisten an Bord der 272 Meter langen Carnival Victory, die auf zwölf Decks alles bietet, was sich die Nackerbatzerl nur wünschen können. Angefangen vom Sushi- und dem Burger-Restaurant, über ein Spa, einen Comedy-Club und einer riesigen Wasserrutsche, bis hin zum Besuch von Casino und Yoga-Kursen wird den Passagieren jeder Wunsch erfüllt.

Ein paar Kleider müssen doch mit

Während den Reisenden auf Hoher See demnach kaum Grenzen gesetzt sind, gibt es dennoch einen kleinen Haken: Wenn das Schiff am Hafen anlegt, müssen die Passagiere angezogen sein. Auch beim Dinner im Speisesaal und auf der Cocktail-Party des Matrosen herrscht Kleider-Vorschrift.

Dass Luxus seinen Preis hat, gilt auch für die nackten Urlauber. So soll die günstigste Innenkabine rund 882 Euro kosten, während Gäste für die "Grand Suite" der teuersten Kategorie schon stolze 5.617 Euro hinblättern müssen.

In Paris hat vor Kurzem übrigens auch das erste Fitnesscenter für Anhänger der Freikörperkultur eröffnet. Sportler können dort u.a. hüllenloses Yoga praktizieren, ein paar Längen im Pool schwimmen oder einfach nur an den Geräten am Sickpack arbeiten.

Fitnesscenter für Nudisten

(ek)