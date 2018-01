Schwiegermama & Co.: Das wird in Hotels vergessen

Es ist fast jedem von uns schon einmal passiert: Nach der Rückkehr von einer Reise fehlt plötzlich die Brille, die Haarbürste oder das Ladekabel. So weit, so unspektakulär. Dass Gäste aber wesentlich skurrilere Dinge in Hotelzimmern vergessen können, beweist eine Meldung der britischen Hotelkette Trafahrraddge. Das Unternehmen hat eine Liste der bizarrsten Fundstücke des vergangenen Jahres präsentiert. In den über 500 Häusern des Günstig-Anbieters blieb Folgendes liegen:

Dinge von Wert:

Ein Geschäftsmann vergaß seinen rund 8.000 Euro teuren Füller der Marke Mont Blanc in einem Londoner Hotelzimmer. Der abergläubische Niederländer nahm sich einen Tag Ferien, um den Schreiber persönlich abzuholen. Ohne diesen kann er nach eigenen Angaben nämlich keine Verträge unterschreiben. Von großem Wert blieb außerdem ein original Schrankkoffer von Louis Vuitton gefüllt mit Ballkleidern liegen.

Amtliche Dinge:

Ein Pilot versäumte es in Gatwick, seinen Pilotenschein einzupacken. Glücklicherweise eilte der Hotel-Manager zum Flughafen und konnte dem Piloten das Dokument kurz vor Abflug in die Hand drücken. In Cambridge ging der Uni-Abschluss eines Bauingenieurs vergessen, in Edinburgh die Besitzurkunde über Ländereien in Schottland.

Sentimentale Dinge:

Stellen Sie sich vor, Sie führen 40 Jahre lang detailliert Tagebuch und vergessen es dann in einem Hotel. So geschehen in Carlisle. Ein anderer ließ eine goldene Tapferkeitsmedaille aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. Wie soll er das bloß seinem Opa erklären? Ein Mann vergaß seinen 50 Jahre alten Teddybären namens Rupert, ohne den er nicht einschlafen kann. Er schickte seinen Assistenten im Hotel vorbei, um seinen Schmusebär persönlich abholen zu lassen.

"What the Fuck"-Dinge:

In Birmingham fanden Zimmermädchen 20 Kostüme der Zeichentrickfigur Bob der Baumeister. Inklusive Helme und Arbeitsgürtel. Außerdem blieben in einer Filiale liegen bzw. stehen: Ryan Gosling und Brad Pitt. Oder zumindest ihre lebensgroßen Pappfiguren. Ein Gast hinterließ eine Badewanne voller Kartoffeln. Wir nehmen jetzt mal an, dass das Absicht war. Gleich wie der fast zwei Meter hohe und vollständig dekorierte Weihnachtsbaum, den die Angestellten in Torquay fanden.

Dinge mit Puls:

Zwei Fische namens Gin und Tonic wurden von ihrem Besitzer vergessen. Auch ein Kaninchen mit dem klingenden Namen Bugs Bunny blieb auf der Strecke und wurde hoffentlich im Nachhinein abgeholt. Ein Gast vergaß gleich seine Katze und seinen Hund im Zimmer. Den Vogel schoss allerdings ein Tourist im Travellodge in York ab: Er vergaß glatt seine Schwiegermutter.

Übrigens: Alle Fundsachen, die Gäste nach drei Monaten nicht wieder abholen, spendet Trafahrraddge an gemeinnützige Organisationen. Ob jemand die Schwiegermutter haben wollte, ist unbekannt.

(Red)