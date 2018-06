So machen Herr und Frau Österreicher Urlaub

Rund jeder zweite Österreicher hat im heurigen Sommer einen Urlaub, also eine Reise über mehrere Tage im In- oder Ausland, geplant. Vor allem Menschen aus einfacheren sozialen Schichten und die Generation 60+ verhalten sich hierbei unterdurchschnittlich. Die durchschnittliche Dauer des Gesamturlaubs liegt bei rund 13 Reisetagen, also bei ungefähr zwei Wochen. Je höher die Bildung und die soziale Schicht, desto länger wird auch Urlaub gemacht.

Umfrage Wo verbringen Sie Ihren Sommerurlaub? Griechenland

Spanien

Türkei

Italien

Kroatien

Woanders

Ich mache keinen (Sommer)Urlaub.

Bildstrecken Diese Apps gehören ins Gepäck Über die Umfrage:

Zeitraum der Umfrage: 18. April – 9. Mai 2018

Sample:n=1.007 Personen, statistisch repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, Quotaauswahl, face-to-face



Hier geht's Zeitraum der Umfrage: 18. April – 9. Mai 2018Sample:n=1.007 Personen, statistisch repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, Quotaauswahl, face-to-faceHier geht's zu den Detailergebnissen >>>

In keiner der Sommerwochen von Anfang Juni bis Ende September sind mehr als rund elf Prozent der Bevölkerung gemeinsam unterwegs. Der stereotypen Vorstellung – insbesondere für Juli – "Alle sind weg" ist somit deutlich zu widersprechen. Nur in vier Kalenderwochen ist rund jeder zehnte Österreicher im Rahmen einer Urlaubsreise unterwegs. Diese Zeitspanne beginnt Ende Juli und endet Mitte August und stellt somit den Höhepunkt der Urlaubsaison im Sommer dar.

Jeder Fünfte macht in Österreich Urlaub

Die Mehrheit der Urlaubsreisenden verbringt ihre Zeit im Ausland – im Verhältnis von 43 zu 27 wird dabei das Flugzeug gegenüber dem PKW, Bus bzw. Zug bevorzugt. Genau genommen sind es 43 Prozent, die ein Hotel im Ausland samt Flug gebucht haben. Jeder fünfte Reisewillige macht in seinem Heimatland Urlaub. Auch hier fallen nach soziodemografischen Aspekte einige Besonderheiten auf: Die 60+ Generation tendiert stärker zum Österreichurlaub, die jüngere Generation fliegt lieber ins Ausland.

Rund ein Drittel der Österreicher meint, dass sich der Alltag im Sommer schon deutlich von den Tagen im Frühling unterscheidet. Nach konkreten Tätigkeiten gefragt, zeigen sich nur kleine Unterschiede: Im Frühjahr sehen die Österreicher mehr fern, lesen mehr Tageszeitungen und verbringen mehr Zeit im Internet.

Details zum Report sehen Sie in der Fotostrecke oben!

Lesen Sie hier mehr zum Thema "Reise":

>>> In diesen sieben Städten können Sie super shoppen

>>> Geisterdorf am Meer von der Natur überwuchert

>>> Mysteriöses Urlaubs-Foto aus dem Horror-Hotel

>>> Diese Reise-App hilft im Urlaub – ganz egal wo

>>> Darf man mitgebrachtes Bier im Flieger trinken?

Hier sollten Sie heuer besser nicht Urlaub machen:

Hier sollten Sie 2018 besser nicht Urlaub machen

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)