So schützt man sich vor Diebstahl im Urlaub

Damit Geld, Kreditkarte(n) und sonstige Wertgegenstände nicht geklaut werden, hat das Online-Portal "weg.de" ein paar Ratschläge zusammengestellt, um Dieben am Urlaubsort keine Chance zu geben.

Das sollten Sie im Hotel beachten:

Generell sollten Gäste elektronische Geräte und Wertgegenstände nicht offen im Zimmer liegen lassen. Zudem empfiehlt es sich, die Sachen bei Verlassen des Hotelzimmers in einem Safe an der Rezeption abzugeben. Sollte dieser nicht vorhanden sein, ist es ratsam, die Wertsachen im Zimmersafe oder (falls dieser auch nicht verfügbar ist) beispielsweise in der Schmutzwäsche aufzubewahren.

Ebenso ist es ratsam, nicht alles an einem Ort, sondern Gegenstände verteilt unterzubringen. Urlauber sollten auch darauf achten, dass sämtliche Zimmerschlüssel bei Verlassen des Zimmers und der Hotelanlage anonymisiert werden: Bei Zimmerkarten sollte die Papiertasche, auf der sich in der Regel Hotelname und Zimmernummer befinden, entfernt werden. Wenn das Hotel Schlüssel mit Schlüsselanhänger ausgibt, sollte dieser ebenfalls im Hotel verbleiben, wenn dort der Hotelname und die Zimmernummer vermerkt sein sollten.

Das sollten Sie unterwegs beachten:

Bei einer Sightseeing-Tour empfiehlt es sich, Wertgegenstände so zu transportieren, dass es Diebe möglichst schwer haben. Geld und Kreditkarten werden bestenfalls nah am Körper aufbewahrt. Hierbei helfen beispielsweise flache Bauchtaschen, die unter der Kleidung unauffällig getragen werden können. Bei einem Strandbesuch lassen Urlauber Wertsachen idealerweisen im Hotel. Auch das Auto bietet keinen sicheren Aufbewahrungsort. Wer jedoch auf Geld oder Handy am Strand nicht verzichten mag, sollte immer sicherstellen, dass eine Person das Strandgepäck während des Badens zu jeder Zeit im Blick hat.

Zudem gibt es die Möglichkeit, Artikel mit Geheimfächern zu erwerben, die wie Alltagsgegenstände aussehen wie zum Beispiel Haarbürsten oder Sonnencreme-Tuben.

