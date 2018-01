So sieht Ihr Urlaub in Zahlen aus

Laut Statistik Austria machten 5,7 Millionen Österreicher 2016 zumindest eine Urlaubsreise, die - im Idealfall - unvergessliche Erinnerungen hinterließ. Damit diese Reise-

Erlebnisse nicht sofort wieder verschwinden, gibt es ab sofort Poster, die stylisch gestaltet, nach der Rückkehr in den Heimathafen die eigenen vier Wände zieren.

Ursprünglich wollte Architekt Moritz Findler seiner Liebsten lediglich ein persönliches, einzigartiges Weihnachtsgeschenk überreichen. Ihre Reise illustierte der gute Mann mit Bildern und Zahlen auf einem Poster. Eine tolle Idee, wie Bekannte fanden und so entwickelte sich prompt eine Geschäftsidee. Denn wer möchte nicht mit einem Blick an all die schönen Momente eines großartigen Urlaubs erinnert werden? So findet man darauf nicht nur wichtigsten Highlights vom Wal bis zum Feuerwerk, sondern beispielsweise auch wie viele Cocktials geschlüft , wie viele Kilometer gefahren oder wie viel Eis gegessen wurde.

Und so funktioniert Bunto:

Für die individuelle Illustration müssen lediglich 8 Fragen – zum Beispiel über die Anzahl der Urlaubsschnappschüsse, das Reiseziel, die Reisezeit sowie die Lieblingsaktivitäten oder

herausragenden kulinarischen Genüsse - beantwortet werden und bekommt dann sein eigenes personalisiertes Poster ab 34,90 Euro als hochwertigen Druck zugeschickt.

"BUNTO ist das perfekte Geschenk für die beste Freundin, design-affine Reisebegeisterte oder den Liebsten, der schon alles hat," beschreibt Architekt Moritz Findler seine Kreation.

www.bunto.eu

(kiky)