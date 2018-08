So teuer ist in Europa die Fahrt an den Flughafen

Je nachdem, in welcher Stadt man sich befindet, hat die Taxifahrt von der City an den Flughafen einen anderen Preis. Der Flughafen-Guide AirMundo.com hat die Taxipreise zu den 50 meistbesuchten Flughäfen Europas verglichen. Pro Kilometer bezahlt man in Genf und Zürich am meisten. Die Top 10 sehen Sie im Video unten.

Umfrage Fliegen Sie oft? Ja, ich liebe Flugreisen!

Gezwungenermaßen.

Nein, nicht sehr oft und gerne.

Ich mag es gar nicht, zu fliegen.

Am günstigsten fahren Reisende in der Türkei. Zu den Flughäfen Istanbul-Gökcen, Antalya und Istanbul-Atatürk kostet der Kilometer umgerechnet nur knapp 50 Cent. Der europaweite Durchschnitt liegt bei 2 Euro pro Kilometer und 40,30 Euro pro Fahrt.

Ein großer Kostenfaktor ist natürlich auch, wie weit die Distanz zwischen dem Flughafen und der Stadt ist. Die Top 10 sehen Sie in der Bildstrecke oben.

Lesen Sie hier mehr zum Thema "Reise":

>>> In diesen sieben Städten können Sie super shoppen

>>> Geisterdorf am Meer von der Natur überwuchert

>>> Mysteriöses Urlaubs-Foto aus dem Horror-Hotel

>>> Diese Reise-App hilft im Urlaub – ganz egal wo

>>> Darf man mitgebrachtes Bier im Flieger trinken?

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rkn)