So viel müssen Reisende für WLAN im Flieger zahlen

Egal ob im eigenen Wohnzimmer, im Lieblingscafé oder in der Fußgängerzone: Die Nutzung von drahtlosem Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Das haben auch Airlines anerkannt und bieten zunehmend WLAN über den Wolken an.

Das Internationale Umfrageinstitut CINT befragte zwischen dem 9. und dem 17. Januar 2018 insgesamt 26.216 Personen aus 26 verschiedenen Ländern zu ihrem Reiseverhalten. In Österreich haben 1.007 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren teilgenommen. Mehrfachantworten waren teilweise möglich.

Die Reisesuchmaschine Checkfelix hat deshalb den Kostencheck gemacht und klärt auf, welche Fluggesellschaften den Einstieg ins Internet an Bord zu welchen Preisen anbieten.

Klarer Vorreiter beim kostenlosen Internet über den Wolken ist Norwegian. Bei der Fluggesellschaft kann man auf sämtlichen Kurzstrecken-Flügen gratis surfen. Mit einem kostenlosen WLAN-Service punktet man unter Österreichern momentan am besten – denn laut einer Umfrage von Checkfelix sind 83 Prozent der österreichischen Reisenden nicht bereit, extra Gebühren für Internet an Bord zu zahlen.



Bei Aer Lingus und Turkish Airlines darf man sich als Business-Class-Reisender über gratis WLAN freuen. Ähnlich bei Scandinavian Airlines, die allen EuroBonus Gold und Diamond Mitgliedern sowie SAS Plus- und SAS Business-Passagieren während des Fluges kostenlosen WLAN-Zugang anbietet. Fluggäste von Emirates bekommen 20 MB Datenvolumen für einen Zeitraum von zwei Stunden gratis zur Verfügung gestellt. Bei Qatar Airways surft man immerhin 15 Minuten und auf Eurowings Kurzstreckenflügen 10 Minuten lang umsonst.

Internet im Stundentakt

Passagiere, die nur kurz das Internet nutzen möchten, kommen mit Qatar Airways voll auf ihre Kosten: Eine Stunde uneingeschränktes Surfvergnügen kostet hier durchschnittlich 4,18 Euro. Iberia (~ 8,99 Euro), Turkish Airlines (~ 8,35 Euro) und Lufthansa (~ 9 Euro) zählen mit ihren Tarifen zum Mittelfeld. Bei einer stündlichen Gebühr von rund 13,44 Euro greift man bei Aeroflot noch etwas tiefer in die Geldbörse.



Datentarife meistens die teuerste Variante

Flugreisende, die sich während des Flugs ihr Datenvolumen flexibel einteilen möchten, können bei zahlreichen Airlines sogenannte Datentarife buchen. Einen Günstigen bietet Emirates: Hier müssen Passagiere für 500 MB Datenvolumen nur etwa 13,35 Euro bezahlen. Etihad verlangt für 180 MB circa 16,66 Euro und Eurowings 25,90 Euro für 75 MB.



Internet Nutzung auf Flughäfen

Die Umfrage von Checkfelix hat ebenfalls ergeben, dass 50 Prozent der Österreicher bereits WLAN-Services auf internationalen Flughäfen in Anspruch genommen haben. Jedoch haben immerhin 44 Prozent noch kein Flughafen-WLAN genutzt und 6 Prozent konnten sich nicht mehr genau erinnern.

