So viel zahlen Fußball-Fans für Flüge zur WM

Das Flugreiseportal Checkfelix hat untersucht, wie viel Fußball-Fans der teilnehmenden Nationen für Russland-Flüge im Zeitraum rund um die WM bezahlen müssen.

Zur Erhebung: Die erhobenen Zahlen und Daten basieren auf einer Analyse der Flugpreis- und Hotelpreis-Suchanfragen im Zeitraum 01.07.2016 – 24.04.2017 und 01.07.2017 – 24.04.2018 auf checkfelix.com, die im April 2018 für die Reisezeiträume 14.06.2017 – 15.07.2017 und 14.06.2018 – 15.07.2018 durchgeführt wurde. Die Auswertung der Nationalitäten basiert auf einer Auswertung von IP-Adressen.

Die Flugpreis-Analyse zeigt, dass eingefleischte Fußball-Fans aus Österreich (225 Euro), Deutschland (255 Euro) und Polen (274 Euro) schon jetzt schon zu den Gewinnern dieser sportlichen Großveranstaltung zählen. Sie fliegen laut Ranking nämlich deutlich günstiger nach Russland, als die anderen teilnehmenden Nationen. Österreichs Fußball-Freunde dürfen sich heuer also nicht nur auf spannende Matches, sondern gleichzeitig auch über die durchschnittlich günstigsten Flugtickets nach Moskau freuen.

Fans aus Australien, Mexiko und Brasilien hingegen haben heuer preislich das Nachsehen: Australier müssen im diesjährigen Zeitraum rund um das Fußball-Spektakel mit Flugpreisen in Höhe von durchschnittlich 952 Euro rechnen, während treue Fußball-Anhänger aus Mexiko sogar durchschnittlich 1.134 Euro für ihre Flugtickets nach Moskau bezahlen müssen. Am teuersten kommt es jedoch die Brasilianer zu stehen: Mit Flugkosten in Höhe von durchschnittlich 1.189 Euro zahlen sie durchschnittlich fünfmal so viel wie Fans aus Österreich.

Hier das Länder-Ranking:



Hier sind 10 Tipps, um günstige Flüge zu finden:

10 Tipps, um günstige Flüge zu finden



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)