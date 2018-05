Sommerurlaub für wenig Geld – geht das noch?

Mittlerweile sind auch sonst immer günstige Urlaubsorte zum Teil richtig teuer geworden. Eine Mallorca-Reise beispielsweise war noch nie zuvor so teuer wie heuer. Preise für Essen und Trinken sind etwa um zehn Prozent gestiegen.

Wo soll man dann mit wenig Budget seinen Sommerurlaub verbringen? "In Albanien", rät etwa Reiseexperte Torsten Johannknecht, der damit seinen persönlichen Geheimtipp empfiehlt.

Das kleine Land auf dem Balkan ist direkt an der Adria gelegen. "Das Meer ist ein Traum. Das Wasser und die Strände sehen gigantisch aus. Und der große Vorteil ist, dass Albanien touristisch noch nicht so erschlossen ist. Das heißt, dass Urlauber dort auch in der Hochsaison Buchten finden können, wo man ungestört baden kann."

In diesen Ländern urlauben Sie 2018 für wenig Geld:

(red)