Spektakuläre Hotels, die 2018 eröffnet werden

2018 dürfen sich Hotelfans auf aufregende Neuheiten freuen. Die Experten des Schnäppchen-Buchungsportal Secret Escapes haben die spektakulärsten Neueröffnungen des noch jungen Jahres zusammengetragen.

Unter anderem empfängt auf der südchinesischen Insel Hainan das Unterwasser-Hotel Atlantis Sanya bald seine ersten Besucher. Bodentiefe Fenster vermitteln Suiten-Gästen ein Gefühl wie im Aquarium. Auch Restaurants und Entertainmentbereiche liegen zum Teil unter dem Wasserspiegel.

Aber auch in London, Amrsterdam und auf den Seychellen werden in den kommenden zwölf Monaten spannende Unterkünfte ihre Tore öffnen. Sehen Sie in der Bildstrecke weitere Favoriten der Hotelprofis.

