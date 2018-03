Rutsche geht bei Mega-Kreuzfahrt über 10 Decks

"Das größte Spektakel auf See" – so macht die Reederei Royal Caribbean Werbung für ihr neues Flaggschiff "Symphony of the Seas" (228.000 Bruttoregistertonnen, eine Milliarde Euro teuer).

"Heute" hat sich bereits vor der offiziellen Jungfernfahrt eingeschifft, fuhr von Málaga nach Balcelona mit!

Am tollsten ist "Ultimate Abyss", eine 46 Meter lange Rutsche auf See, die auf Matten durch zwei Röhren über zehn Decks führt. Einmalig: In der "Bionic Bar" kann man sich einen Drink gönnen – gemixt von Robotern! Plastikstrohhalme gibt’s dazu übrigens nicht – die Betreiber setzen voll auf Umwelt.

Volles Freizeitprogramm

Für Action sorgen drei Wasserrutschen, ein Surfsimulator, eine Eislaufbahn, zwei Kletterwände und das riesige "Aqua­Theater" am Heck mit seinen Akrobatik-Events.

Lustig: Im zweistöckigen Familienzimmer können Kids von ihren Betten aus losrutschen! Fazit: "Wie in Disneyland wird man 24 Stunden beschallt – ein Megaspaß, wer reine Erholung sucht, sollte umbuchen."



Video: Royal Caribbean