Tipps für's Reisen nur mit Handgepäck

Der Billigflieger Ryanair hat mit 15. Jänner neue Handgepäcksbestimmungen eingeführt. Damit Sie weiterhin wissen, wie viel Sie nun an Bord mitführen dürfen und wie man Zusatzgebühren vermeiden kann, gibt es im Folgenden von "Skycanner" eine Übersicht aller Bestimmungen und außerdem ein paar Tipps, wie Sie bestimmt ohne Probleme mit dem Kabinengepäck durchkommen.

Umfrage Verreisen Sie oft nur mit Handgepäck? Immer!

Ja, wenn es sich ausgeht.

Nein, ich hab fast immer Aufgabegepäck dabei.

Ich fliege nicht.

Ryanair Gepäckbestimmungen:

Passagiere dürfen zwei Handgepäckstücke mit an Bord nehmen: eine kleine Tasche (max. 35x20x20cm) sowie eine größere Tasche (max. 55x40x20cm) mit einem Maximalgewicht von 10kg. Wer einen Flug ohne Priority Boarding gebucht hat, muss die größere der beiden Taschen jedoch (kostenfrei) im Frachtraum verstauen lassen (abzugeben am Gate!).

Wenn Sie nur mit dem Handgepäck nicht auskommen, achten Sie darauf, das Aufgabengepäck rechtzeitig im Voraus online zu buchen, um einiges an Gebühren zu sparen. Sollten Sie ein kleineres Musikinstrument in der Kabine mitführen wollen, das jedoch zu groß für die maximalen Handgepäcksgrenzen ist, so können Sie dies tun, indem Sie einen eigenen Ausrüstungsplatz für dieses buchen. Für diesen Sitzplatz dürfen Sie dann aber kein weiteres Handgepäck mitführen.

Können Sie zusätzliche Gegenstände mitführen?

Medizinische Ausrüstung, etwa Dialyse-Maschinen, sind an Bord erlaubt. Fußbälle und andere aufblasbare Sportartikel sind ebenfalls erlaubt, müssen jedoch vor dem Einsteigen ausgelassen werden.

Dürfen Babys Handgepäck mitnehmen?

Eigenes Handgepäck für Babys ist nicht vorgesehen, allerdings darf eine max. 5 kg schwere Babytasche zusätzlich zum Handgepäck der Begleitperson mitgenommen werden.

Tipps, um sicherzugehen, dass es während des Flugs mit dem Handgepäck keine Probleme gibt und wie Sie das meiste aus dem erlaubten Kabinengepäck herausholen, sehen Sie in der Fotoshow ganz oben!

Diese 10 Dinge dürfen nicht mit an Bord:

Diese zehn Dinge dürfen nicht ins Handgepäck

(red)