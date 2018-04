Touristen stürmen private Villa in der Türkei

Eine Villa auf einem Hügel in Cesme an der Türkischen Ägäis sorgt für Wirbel. Zahlreiche Busse mit Touristen fahren das private Anwesen derzeit an, um den Touristen die einzigartige Umzäunung des Hauses zu zeigen.

Diese besteht aus Aquarien mit einer Vielzahl von Fischen, die sozusagen als Sichtschutz dienen – spektakulär und wohl einzigartig.

Daher wundert es auch nur wenig, dass sich viele Urlauber den imposanten Zaun der Villa hautnah ansehen wollen. Ob der Besitzer mit diesem Ansturm beim Bau gerechnet oder vielleicht gar gewollt hat, ist fraglich. Von Ruhe kann momentan zumindest keine Rede sein.

Klicken Sie sich hier durch Fake-Sehenswürdigkeiten und ihre Originale:

