Wie gefährlich ist Trampen heutzutage?

Um von A nach B zu kommen, gibt es heute zahlreiche Möglichkeiten. Trampen, wie es vor allem in den 60er- bis 80er-Jahren völlig normal und beliebt war, ist heutzutage eher selten zu sehen – kaum stehen noch Reisende am Straßenrand und bitten darum, mitgenommen zu werden.

Umfrage Sind Sie schon einmal per Anhalter in den Urlaub gefahren? Nein! Ich bin doch nicht lebensmüde.

Ja. Diese Art von Reisen ist absolut spannend und empfehlenswert. Angst habe ich keine.

Noch nicht, möchte ich aber gerne mal.

Ich finde Trampen zwar spannend, würde mich aber nicht trauen.

Ein Grund, weshalb das Fahren per Anhalter ein wenig außer Mode gekommen ist, liegt an den digitalen Mitfahrgelegenheiten, die per App vorab vereinbart werden können. Damit wird das mühsame Warten an Raststätten oder am Straßenrand überflüssig.

Weiterer Grund für die Abkehr vom Trampen sind wohl auch Berichte über Verbrechen, die Verunsicherung schaffen. So sorgt etwa der aktuelle Fall um Tramperin Sophia L. für berechtigte Zweifel bei Reisenden.

Kein Wunder, dass sich vielen Urlaubern die Frage aufdringt: Wie gefährlich ist Trampen wirklich? Eine Antwort liefert das Video!

Was Sie nach einem verpatzten Urlaub tun können



(red)