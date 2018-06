Das können Sie tun, wenn der Urlaub ein Reinfall war

Flug verspätet, Gepäck nicht mitgekommen, eine Baustelle direkt neben dem Hotelzimmer? Der Urlaub ist zwar bekanntlich die schönste Zeit im Jahr, dennoch kann so einiges schief laufen und nicht jeder hat schöne Erinnerungen mit im Gepäck.

Umfrage Strandurlaub, Städtetrip oder ins Kalte - wie urlauben Sie am liebsten? Ich brauche Sonne, Strand und Meer.

Ich liebe Städtereisen.

Am liebsten dorthin wo es kühl ist.

Für mich gibt's nur Abenteuer-Trips.

Ich bleibe generell lieber zu Hause.

Doch zum Glück gibt es so einiges, was Sie nach einem verpatzten Urlaub tun können, um ein wenig Wiedergutmachung zu betreiben. Die AK KonsumentenschützerInnen geben Tipps.

Wie kann ich Ansprüche einfordern? Was gibt es zurück? Was kann ich tun, wenn der Flug verspätet ist? Oder was mache ich bei Unruhen im Urlaubsland? Die Antworten gibt es in der Fotostrecke oben zum Durchklicken.

(red)