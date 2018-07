Aufschwung der Weltwirtschaft 30. Juli 2018 05:36; Akt: 29.07.2018 20:54 Print

Urlaub wird nächstes Jahr deutlich teurer

Wer 2019 verreisen will, muss tiefer in die Tasche greifen. Hotels und Flüge werden teurer – vor allem in Westeuropa.