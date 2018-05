Wiener Flugbegleiterin über Sex im Flugzeug

Sophie aus Wien ist 27 Jahre alt und seit knapp zweieinhalb Jahren Flugbegleiterin bei einer großen Airline. Bevor sie den Job im Flugzeug angenommen hat, studierte sie nach eigenen Angaben "relativ unmotiviert" Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Nach einer schmerzhaften Trennung wollte die junge Frau "einfach mal raus, ohne die Heimat richtig verlassen zu müssen".

Einige Monate später startete Sophie den Job, der ihr Leben nachhaltig verändern sollte. Heute erzählt sie "Tilllate" von den Mythen und Vorurteilen, die den Job der Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen umranken:

Steigen wir gleich mal richtig oberflächlich ein. Ich habe noch nie unattraktives Bordpersonal gesehen. Ist das Zufall?

Haha, lucky you! Natürlich wird bei der Aufnahme auf das Erscheinungsbild geachtet, wobei es da einfach um ein gepflegtes Äußeres geht. Was Körperlichkeiten angeht, ist das bisschen schwieriger zu definieren. Es ist definitiv nicht so, dass übergewichtige Frauen und Männer nicht aufgenommen werden, aber man darf auch nicht vergessen, dass der Beruf wesentlich anstrengender ist, als er vielleicht wirkt. Ich glaub man bekommt ein ganz gutes Bild davon wenn man sich vorstellt, man müsse auf einem hohen Berg in Stöckelschuhen einen 50 Kilo schweren Trolley bergauf ziehen.

Flugbegleiterin, Saftschubse, Stewardess, ... Es gibt ja viele Namen für deinen Job. Welche Bezeichnung ist politisch korrekt?

Bei den Bezeichnungen muss man sich nur eine merken: Flugbegleiter oder Flugbegleiterin. Ich kann jetzt nur für mich reden, aber ich glaube niemand ist böse, wenn man Stewardess sagt, aber das ist einfach veraltet. Von Saftschubse würde ich allerdings dringlichst abraten – keine gute Idee!

Wie sehen deine Arbeitszeiten aus?

Bei uns wird in Blockstunden gerechnet. Das heißt von dem Moment, wo wir losrollen bis zu dem Moment, in dem wir stehen bleiben. Wenn wir also Vollzeit arbeiten, kommen wir im Monat auf ungefähr 70 Blockstunden. Da kommen dann noch Zeiten von der Flugvorbereitung im Team, Vorbereitung am Flieger, Boarding, De-Boarding und so weiter dazu.

Kannst du privat kostenlos fliegen?

Nein, kostenlos fliegt niemand. Weder ich, noch Freunde oder Familie. Wir bekommen zwar günstigere Tickets, die müssen aber genauso versteuert werden, wodurch gerade Flüge innerhalb von Europa kaum günstiger sind, als würden wir sie "normal" kaufen.

Darfst du Passagiere selbstständig auf eine höhere Klasse upgraden?

Haha, das wird immer mal wieder gefragt und versucht. Schöne Augen machen und dann vielleicht doch in der Business-Class sitzen können... Aber nein, das geht leider nicht, sorry. Von mir aus könnten alle vorne sitzen, aber da muss ich leider enttäuschen. Das liegt nicht in meiner Macht.

Wirst du oft angeflirtet oder sogar belästigt?

Das mit dem Flirten kann schon passieren. Aber oft habe ich das Gefühl, dass viele Menschen mit einem freundlichen Lächeln nicht mehr umgehen können und das schnell missinterpretiert wird. Nur weil ich jemandem beim Gespräch in die Augen sehe, heißt das nicht, dass ich auf einer intimen Ebene interessiert bin. Richtig belästigt wurde ich aber zum Glück noch nie.

Mythos "Mile High Club": Was steckt dahinter?

Ach Gott, Sex im Flieger. Die Vorstellung find ich ungefähr so sexy, wie die Idee, unsere Teppiche an Bord abzuschlecken. Nämlich gar nicht. Für mich ist das nichts. Was Klischees die Fliegerei betreffend angeht kann ich nur so viel sagen: Es ist sehr sehr viel Wahres dran. Wenn man als Passagier erwischt wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass da abgesehen von diversen Blicken zwischen vorwurfsvoll, genervt und belustigt irgendwas groß passieren soll. Was jetzt aber auch nicht als Aufforderung verstanden werden soll.

Was meintest du mit dem Teppich-Vergleich?

Ich kann nur sagen: Bitte geht nicht barfuß im Flieger spazieren! Nicht, weil mich Füße und Socken nicht interessieren. Aber sagen wirs so – die Teppiche werden nicht nach jedem Flug schaumgereinigt.

Klischee: Sind alle männlichen Flugbegleiter schwul?

Auch dieses Klischee kommt nicht von irgendwo, was aber nicht heißt, dass alle männlichen Kollegen in der Kabine schwul sind.

Wie findest du persönlich das Essen im Flugzeug?

Ich muss sagen, mit dem Essen haben wir eigentlich Glück. Das ist im Großen und Ganzen wirklich gut. Komplett davon ernähren sollte man sich besser nicht, weil die Mahlzeiten schon recht reichhaltig sind.

"Elektronische Geräte bitte Ausschalten!" – was hat es damit auf sich? Stürzt das Flugzeug ab, wenn man eine SMS schickt?

Nein, also direkt abstürzen wird man deswegen jetzt nicht, aber grundsätzlich hat die Vorschrift schon ihren Sinn. Es wird da der Funk zum Boden und zu anderen Fliegern gestört, was schon auch unangenehme Folgen haben kann. Und um ehrlich zu sein – nach den ersten zehn Minuten ist man bereits so hoch oben, dass man eh keinen Empfang hat.

Turbulenzen sind ja eher uncool. Kann man am Verhalten der Flugbegleiter ablesen, wie ernst die Lage wirklich ist?

Turbulenzen sind ein leidiges Thema. Entweder Passagiere nehmen das Anschnallzeichen gar nicht ernst oder sie sind nervös ab dem ersten kleinen Ruckeln. Für uns als "Kabine" ist ein Zeichen dafür, dass es eventuell etwas unruhiger werden könnte, wenn wir auch den Befehl bekommen, uns hinzusetzen. Im besten Fall sieht man uns aber nie an, wenn etwas gerade vielleicht nicht ganz so läuft.

Tipps und Tricks für Leute mit Flugangst?

Das Beste ist, einfach beim Einsteigen uns, den Flugbegleitern, gleich Bescheid zu geben. Dann wissen wir, was Sache ist und haben ein Auge auf dich. Ansonsten hab ich persönlich immer Lavendelöl mit, das ich Passagieren dann auf Polster, Schläfe, Handgelenk geben kann. Das wirkt beruhigend, lenkt bisschen ab und zeigt, dass man den anderen ernst nimmt.

(Benjamin Quirico/Tilllate)