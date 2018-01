Willkommen am Flughafen des Grauens

Gruselige Statuen, merkwürdige Gemälde und eine bizarre Architektur haben seit der Eröffnung im Jahr 1995 unzählige Mythen um den flächenmäßig zweitgrößten Flughafen der Welt entstehen lassen.

Schon während des Baus kamen erste Verschwörungstheorien auf. Der Grund war die geheimnisvolle Finanzierung des Projektes durch eine ominöse private Organisation namens "The New World Airport Commission". Das Unternehmen existiert offiziell allerdings gar nicht. Stattdessen steht der Name "New World" in Zusammenhang mit vielen Verschwörungstheorien um eine neue Weltordnung.

Hakenkreuz als Ladebahn

Auch die Anordnung der Start- und Landebahnen sorgt für Gesprächsstoff. Aus der Luft gesehen ähneln sie einem gigantischen Hakenkreuz. Weinende Frauen, die tote Babys im Arm halten und Soldaten mit Masken und Maschinengewehren sind zudem die verstörenden Motive zahlreicher Kunstwerte, die die Flughafenhalle zieren.

Vor dem Flughafen steht eine zehn Meter große Statue eines blauen Pferdes mit rot glühenden Augen. Der Künstler starb während seiner Arbeiten an der Skulptur. Der Kopf des Pferdes brach ab und erschlug den Mann.

