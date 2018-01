Willkommen im "Game of Thrones"-Eishotel

Für "Game of Thrones"-Fans kann jetzt ein Traum wahr werden: In Finnland öffnete ein Hotel, dass die Worte "Winter is coming" Realität werden lässt. Das gesamte SnowVillage der Lapland Hotels wurde in Kooperation mit dem Sender HBO aus Schnee und Eis gefertigt - natürlich inklusive charakteristischen Skulpturen.

Professionellen Bildhauer aus Russland, Polen, der Ukraine und Lettland ließen die Weißen Wanderer, die Wölfe und auch die Drachen aus Eis entstehen. Sogar der Eisene Thron und die Halle der Gesichter warten auf die Besucher.

Geschlafen wird natürlich auf Eisbetten und gespeist auf Eissesseln. Auf der Speisekarte stehen typisch finnische Gerichte mit Rentier und viel Fisch.

Wer das nötige Kleingeld in Form von circa 170 Euro pro Nacht hat (Preise können je nach Zimmer, etc. variieren) und sich zudem nicht vor Raumtemperaturen zwischen minus 2 und minus 5 Grad scheut, kommt hier also garantiert auf seine Kosten. Allerdings sollte man sich beeilen, denn das Hotel hat nur für begrenzte Zeit geöffnet.

Ab 8. April 2018 naht der Sommer und somit auch die Schmelze.

