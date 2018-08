700 Euro Förderung für neue Solarwärme-Anlagen

"Jeder fünfte Heizungskunde wünscht sich eine Solarwärme-Anlage, noch einmal so viele sind am überlegen, das ist ein gutes Zeichen für die Wärmewende“, meint Roger Hackstock, Geschäftsführer des Branchenverbandes Austria Solar.

Der erfreuliche Trend ist das Ergebnis des "Heizungsmarkt Reports 2017/18“, der jährlich vom deutschen Heizungsbauer Kesselheld erstellt wird. Für den Report werden 20.000 Heizungskunden befragt, die an einer Umstellung ihrer alten Heizung interessiert sind. Dabei rückt erneuerbare Energie zunehmend ins Zentrum, wie Umfragen der letzten Jahre zeigen.

Energieverbrauch halbieren



Auch der ungewöhnlich heiße Sommer heuer machte unmissverständlich klar, dass der Klimawandel voranschreitet und das fossile Zeitalter rasch beendet werden muss. "In Österreich werden jährlich 230 Millionen Liter Öl und 240 Millionen Kubikmeter Erdgas für die Warmwasserbereitung verbrannt“, so Hackstock. "Die Politik muss klare Weichen stellen, um den Menschen zu helfen davon wegzukommen.“



Mit einer Solarwärmeanlage wird die gesamte Wärmeversorgung im Haus im Sommerhalbjahr auf die Sonne umgestellt, die Montage dauert nur wenige Tage. "Wenn das viele Haushalte machen, könnte der Heizöl- und Erdgasverbrauch für Warmwasser in Österreich sofort mehr als halbiert werden“, betont Hackstock.

Die Förderungen

Kleinanlagen werden vom Klimafonds noch bis 30.11.2018 mit 700 Euro gefördert. Zusätzlich gibt es in einigen Bundesländern eine Landesförderung, die höchste in Tirol mit maximal 4.200 Euro, wenn man mit der Sonne heizt. Bei Kleinanlagen ist das Austria Solar Gütesiegel eine Fördervoraussetzung. Der Verband Austria Solar hat eine schnelle Solarinstallateur-Suche eingerichtet, um den Umstieg zu erleichtern.

Alle Infos finden Sie unter www.solarwaerme.at.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)