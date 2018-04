Auf dieser Achterbahn wollen Sie nicht fahren

In Elektrenai, einem Ort in Litauen, befindet sich der Vergnügungspark Vaik Pasaulis. Nach einem Zwischenfall auf einer Achterbahn wurde der Park geschlossen und zerfällt seitdem.

Gemeinsamkeiten mit Tschernobyl

Ähnlich wie Pripyat bei Tschernobyl wurde das Dorf Elektrenai in der Nähe eines neuen Atomkraftwerks gegründet. Auch der Vergnügungspark wurde für die Arbeiter und deren Kinder erbaut. Bob Thissen, ein Besucher aus Holland, der den Park besuchte, sah viele Gemeinsamkeiten zu Pripyat.

"Es gab einige Attraktionen, die ich so noch nie in einem westlichen Vergnügungspark gesehen habe. Zum Beispiel eine Art Käfig, in dem man stehend schwingen konnte. Der Autoscooter ist genau das gleiche Modell wie in Pripyat", sagt Thissen. "Der Park ist in einem überraschend guten Zustand – staubig, aber nicht kaputt oder mit Graffiti übersät."

Wegen Zwischenfall geschlossen

Aber warum ist der Park schon wieder geschlossen? Vor ungefähr fünf Jahren gab es einen Zwischenfall auf einer der Achterbahnen: Ein Wagen blieb stecken und musste von den Passagieren mit ruckelnden Bewegungen wieder in Sicherheit gebracht werden.

Danach wurden andere Attraktionen im Park überprüft und für zu unsicher befunden. Laut Thissen ist der Zutritt zwar offiziell verboten, aber: "Wir haben einige Einheimische im Park gesehen, Jugendliche, die sich dort getroffen haben."

