Bioreaktor: DAS neue Gerät für jede Küche

Ein kleines Erdbeerblatt reicht einem finnischen Wissenschaftler schon aus, um daraus kiloweise Erdbeermarmelade zu produzieren.

Umfrage Würden Sie sich einen kleinen Bioreaktor in die Küche stellen? Wieso nicht? Ist doch praktisch.

Weiß nicht.

Nein!

Ich habe keine Küche.

Habe ich schon!

Klingt unglaublich, aber genau das soll bald mit jeder Pflanze und in jeder Küche möglich sein! Wie? Mit einem kleinen Bioreaktor, der in den Visionen von Lauri Reuter in jeden Haushalt passt und das ganze Jahr über für frisches Obst und Gemüse sorgen soll.

Mehr dazu sehen Sie Video!

(kiky)