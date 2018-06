Charlie Sheen vermietet seine Sexparty-Villa

Es war im Jahr 2011, als Charlie Sheen (52), damals einer der bestbezahlten Schauspieler der Welt, auf dem Party-Zenit war. Auf durchzechte Nächte folgten Einlieferungen in Entzugskliniken, gefolgt von neuen Entgleisungen mit wechselnden (meist blutjungen) Partnerinnen und reichlich Substanzen. Als Sheen wegen eine Zwerchfellbruchs ins Krankenhaus musste, erklärte sein Publizist: "Er hat beim Fernsehgucken zu viel gelacht." Näher an der Wahrheit dürften jedoch die Ausführungen von Sheens damaliger Party-Begleitung sein. "Wir hatten einen Gucci-Aktenkoffer voll mit Kokain", erklärte Pornostar Kacey Jordan (30) gegenüber Tmz.com.

Der Schauplatz dieser Exzesse: Charlie Sheens Villa im noblen Mullholland Estates in der Nähe von Beverly Hills. Das streng bewachte Anwesen steht auf einem Grundstück von 830 Quadratmetern, es verfügt über sieben Schlafzimmer und Bäder, hat mehrere Bars, Pools und ein Kino. 2006 kaufte Sheen die Villa für rund sechs Millionen Euro, seit dem letzten Januar will er das Haus für acht Millionen verkaufen, findet aber keinen Käufer. Darum hat sich der Schauspieler laut "Variety" dazu entschlossen, die Party-Mansion nun zu vermieten. Kostenpunkt: circa 36.000 Euro pro Monat.

Kendall Jenner und Paris Hilton sind die Nachbarinnen

Warum will Sheen seine Luxus-Hütte überhaupt verkaufen? Laut verschiedenen Medienberichten wohnt der Schauspieler gar nicht mehr in den USA, sondern ist vor der "Medien-Hetze", wie er sagt, nach Rosarito in Mexiko geflohen. Der Immobilienhändler Scott Weier hat das neue Zuhause gefunden und erklärte gegenüber der "Daily Mail" Sheens neue Wohnsituation: "Es ist ein ganz bescheidenes, kleines Haus mit drei Schlafzimmern, ungefähr 250 Quadratmeter groß. Es war nicht allzu teuer. Charlie erklärte mir, dass er dort ab sofort die ganze Zeit leben möchte. Er hat die Hetze in den USA und sein Leben, wie es zuvor war, satt. Er zieht hier sicherlich nicht her, um jemanden mit einer riesigen Villa am Meer zu beeindrucken. Er sucht nach Ruhe und Einfachheit. Er ist ein netter Kerl. Er will nicht nur seine Adresse, sondern auch sein Leben ändern. Er trinkt nicht mehr so viel und hat darüber sogar Scherze mit mir gemacht. Als ich mit ihm zusammen war, trank er vielleicht ein Bier oder so. Er möchte einfach Frieden."

Nun könnten also Sie in Charlie Sheens Party-Villa einziehen. Nebst den offensichtlichen Vorzügen eines solchen Anwesens überzeugt auch die illustre Nachbarschaft. In der bewachten Wohnanlage hausen Kendall Jenner, Paris Hilton, Christina Aguilera und DJ Khales gleich nebenan.

Hier lässt sich Charlie Sheen eine neue Mancave einbauen:

(Red)