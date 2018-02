Die günstigste Matratze schnitt am besten ab

"Wie man sich bettet, so liegt man", heißt es, aber oft ist genau das nicht so einfach. Denn die Suche nach der perfekten Matratze nimmt nicht nur viel Zeit in Anspruch, sondern stellt viele oft vor eine Zerreißprobe. Umso überraschender ist ein aktueller Test der deutschen Stiftung Warentest:

Die Konsumentenorganisation testet regel­mäßig Matratzen. Bisher befinden sich in der Datenbank auf www.test.de 316 Modelle unterschiedlicher Typen, und davon derzeit rund 130 liefer­bar. Seit kurzem neu in der Test­daten­bank: 17 weitere Latex- und Viskoschaummatratzen. Ein Test, der jetzt zeigt, dass eine gute Matratze auch aus dem Supermarkt kommen kann. Denn die beste Viskoschaum­matratze ist demnach auch die güns­tigste Matratze!

Insgesamt wurden 17 Produkte getestet und alle mit den Noten „gut“ oder „befriedigend“ bewertet. Der Testsieger, die Viskoschaummatratze Novitesse Memolux 90 A ist in Deutschland bei Aldi Nord erhältlich. Bei den Latexmatratzen lagen die L4 Latexmatratze von Selecta und die Morgedal Latexmatratze von Ikea vorne.

