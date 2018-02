Diese Gebäude trotzen der Schwerkraft

Wenn es eine Anforderung an Architektur gibt, dann ist das Stabilität: Die Gebäude müssen Wind und Wetter trotzen. Manche Architekten, zum Beispiel diejenigen vom holländischen Büro MVRDV, bauen Häuser, die nicht aussehen, als wären sie stabil – und trotzdem stehen bleiben.

So neigt sich das Gebäude der Hypo Alpe-Adria Bank in Udine, Italien, unglaubliche 14 Grad zur Seite. Und mit dem "One Central Park" in Syndey hat der Star-Architekt Jean Nouvel den höchsten hängenden Garten der Welt erschaffen.

In unserer Bildstrecke sehen Sie eine Reihe von Gebäuden, die den Gesetzen der Schwerkraft trotzen.

