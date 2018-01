Diese Geisterstadt ist ein schreckliches Mahnmahl

Mitten in der amerikanischen Wüste wohnen. Sicher ein Traum für Menschen, die lieber nicht gestört werden. Und in Nevada stehen tatsächlich vereinzelte Häuser. Sie sind allerdings verlassen und verfallen seit Jahrzehnten. Hier haben auch niemals Menschen gewohnt. In "Doom Town" bestand die Bevölkerung einst aus Schaufensterpuppen.

Schrecklicher Versuch

1955 wurde die Stadt von der US-Regierung errichtet, um eine Massenvernichtungswaffe zu testen: die Atombombe. Die Gebäude aus verschiedenen Materialien sollten dazu dienen, die Auswirkungen atomarer Explosionen auf menschliche Siedlungen zu untersuchen. Die Folgen waren verheerend. Nicht nur wurden viele Häuser im Explosionsradius komplett zerstört – das Experiment kostete auch viele Menschen das Leben.

Obwohl die Einwohner allesamt Schaufensterpuppen waren: das Personal, das nach der Explosion die Stadt untersuchte, war aus Fleisch und Blut! Die Menschen hatten damals keine Ahnung, welche schweren Auswirkungen radioaktive Strahlung auf den menschlichen Körper hat. Viele starben an den Langzeitfolgen. Heute stehen noch einige wenige Häuser und erinnern an dieses schreckliche Experiment.

