Dieses Haus ist in den 70ern stehen geblieben

Mitten in einem Vorort in Framingham, Massachusetts, steht dieses von außen doch sehr gewöhnliche Haus. Niemand ahnt, dass sich in dessen Inneren eine Zeitkapsel zurück in die Disco-Ära der Siebziger verbirgt.

Einrichtung tatsächlich aus den Siebzigern

Das Haus hat 334 Quadratmeter und verfügt über fünf Zimmer und zweieinhalb Badezimmer. Und es hatte bisher nur zwei Besitzer. Der erste, der das Haus gebaut hatte, richtete es ganz nach seinem persönlichen Geschmack ein. Damals, in den frühen Siebzigern, bedeutete das viel Orange, schreiende Farben und Muster.

Die aktuellen Besitzer leben zwar schon seit über zwanzig Jahren im Haus, haben aber nichts verändert. Das Haus hat die Neunziger ohne Renovation überstanden. Aber warum? Gegenüber Medien sagen die Besitzer, die nicht namentlich genannt werden möchten: "Das Haus erinnert uns an unsere Kindheit, die Häuser unserer Eltern sahen auch so aus. Da fühlt man sich sofort heimisch, deswegen haben wir es so belassen. Außerdem mögen wir es bunt."

In der Bildstrecke können Sie einen Blick in diese Zeitkapsel werfen, die irgendwo in den frühen Siebzigern stehen geblieben ist.

