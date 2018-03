Dieses Haus kommt aus dem 3D-Drucker

Laut einer Studie des World Resources Institute haben 1,2 Milliarden Menschen keine angemessene Unterkunft, sind also in irgendeiner Form obdachlos. Icon, ein Start-up aus Los Angeles, möchte dieses Problem lösen – mit einem 3D-Drucker.

100 neue Häuser für El Salvador

Icon hat eine Methode entwickelt, mit der ein 3D-Drucker ein 60 Quadratmeter großes, einstöckiges Haus innerhalb nur 12 bis 24 Stunden produzieren kann. Gedruckt wird dabei mit Zement. Geplant ist als erstes Projekt eine ganze Reihe von Häusern in El Salvador.

Jason Ballard, einer der drei Gründer von Icon, sagt: "Wir werden das Haus als Büro ausprobieren. Wir werden Messgeräte installieren und ausprobieren, wie es sich anfühlt. Wie riecht es, wie warm wird es, wie ist die Luftfeuchtigkeit?"

10.000 Dollar pro Haus

Der 3D-Drucker ist in der Lage, das ganze Haus für 10.000 Dollar zu drucken, Icon möchte die Kosten in den nächsten Wochen noch bis auf 4.000 Dollar pro Haus senken. "Das gedruckte Haus ist schon deutlich billiger als das typisch amerikanische Haus", sagt Ballard. "Manche Modelle erreichen bis zu 75 Quadratmeter Wohnfläche. Zum Vergleich: Das Durchschnittsapartment in New York ist etwas mehr als 80 Quadratmeter groß."

Das Modell hat ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Bad und eine kleine Terrasse. Bei der Produktion fällt laut Icon nur sehr wenig Müll an und die Kosten für Material und Arbeitskräfte werden massiv reduziert.

