Ein Zufluchtsort für Träumer und Künstler

Die Orchard Flower Farm in Penzance, im südwestlichen Zipfel von England, wurde vom einheimischen Architekten Barrie Briscoe entworfen. Einst war es Heim und Studio des Meisterdruckers Hugh Stoneman.

Architekt Briscoe hat für das Haus alte und neue Elemente verbunden. Die Holzhütte stand als Grundlage bereits auf dem 16.000 Quadratmeter großen Grundstück in Penzance, Cornwall. Briscoe fertigte unter anderem einen Holzanbau, der nun eine Galerie und ein Studio beherbergt.

Unterteilter Holzbau

Es gibt ein großes Wohnzimmer und ein Esszimmer, mit einem original AGA-Herd. Die fünf Schlafzimmer befinden sich alle im ersten Stock. Briscoe baute auch einen Wintergarten und eine Terrasse an die Küche an.

Der Holzanbau ist in zwei Teile unterteilt: Der eine Raum hat hohe Decken, während im anderen ein Halbgeschoß mit einem Bett eingebaut ist. So könnte ein künftiger Besitzer auch Teile des Hauses vermieten, um so ein Einkommen zu generieren. Ein zweites Mini-Apartment befindet sich einige Meter vom Haus entfernt.

Beliebtes Ausflugsziel

Die Orchard Flower Farm befindet sich 3,2 Kilometer vom Stadtzentrum von Penzance entfernt. Die Stadt in Cornwall ist ein beliebtes Ausflugsziel und hat diverse Läden, Bars und Restaurants. Das Haus selbst ist eine Ruheoase für Künstler, Träumer oder Naturfreunde. Kostenpunkt: 1,4 Millionen Euro.



