Trinken Sie nur noch Ihren eigenen Hauswein

Brad Pitt (54) und Angelina Jolie (42) besitzen einen in Südfrankreich, Joko Winterscheidt (39) und Matthias Schweighöfer (37) sind an einem in Deutschland beteiligt, und auch Günther Jauch (61) hat in seinem Portfolio einen eigenen Weinberg vorzuweisen. Was sich diese prominenten Menschen erfüllt haben, ist für viele Weinliebhaber ein Traum: ein Weingut zu besitzen, in den Reben zu arbeiten, eigenen Wein zu produzieren und persönliche Flaschen zu köpfen.

Aber wie so oft ist auch der Traum vom eigenen Wein eine Straße voller Hindernisse. Es beginnt beim Preis für den Erwerb des Weinguts und scheitert oft nicht zuletzt am Mangel an Kenntnissen. Die Ausbildung zum Önologen ist nämlich ein Bachelor-Studiengang und dauert ganze drei Jahre lang. Man merke: Fundiertes Wissen ist unabdingbar für einen ordentlichen Wein.

Aber bevor uns hier Miesepeterei unterstellt wird, präsentieren wir Ihnen vier Weingüter von Italien bis Amerika, die aktuell zum Verkauf stehen. Träumen ist schließlich immer erlaubt.

