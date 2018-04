IKEA ruft Gaskochfelder zurück - falsches Gasventil

"Aufgrund eines menschlichen Versagens bei einem Lieferanten wurde das falsche Gasventil installiert. Das führt zu CO (Kohlenmonoxid)-Emissionswerten, die über den EU-Anforderungen liegen", informiert IKEA am Dienstag in einer Aussendung über die Rückrufaktion.

Umfrage Waren Sie schon einmal von einer Rückrufaktion betroffen? Ja, ich hatte ein Produkt, das zurückgerufen wurde.

Nein, das ist mir noch nicht passiert.

Zumindest nicht dass ich wüsste.

Die Untersuchungen durch eine belgische Behörde würden zeigen, dass keine erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr bestehe. Zumindest wurden dem schwedischen Unternehmen bisher keinerlei Vorfälle gemeldet. Dennoch werden Kunden, die vor dem 1. Jänner 2018 ein ELDSLÅGA Gaskochfeld erworben haben, dringend gebeten, den Schnellbrenner in der oberen rechten Position nicht mehr zu nutzen, bis der technische Kundendienst die Reparatur vorgenommen hat.

344 betroffene Kunden in Österreich

Alle anderen Brenner seien weiterhin sicher im Gebrauch. Alle betroffenen Kunden werden gebeten, mit dem IKEA Kundenservice unter 0810/081 061 Kontakt aufzunehmen, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren.

"Ein Kaufnachweis ist nicht erforderlich. Wir werden unser Möglichstes tun, um die Wartezeit so gering wie möglich zu halten", heißt es weiter. Die Reparatur ist gratis.

Die betroffenen Gaskochfelder wurden nur in Europa verkauft, in Österreich waren es 344 Stück. "IKEA entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und möchte allen Kunden für ihr Verständnis danken."

(red)