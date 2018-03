Kochen im Geschirrspüler: Geht das?

Warum nicht eine Kleinigkeit in der Spülmaschine kochen? So abwegig wie es klingt, ist das gar nicht. In Studentenküchen und auf Kochblogs wird fleißig experimentiert, seit die Mailänderin Lisa Casali ein Kochbuch über das Kochen in der Spülmaschine geschrieben hat. Sogar der eine oder andere Profikoch hat sich schon an die neue Zubereitungsart gewagt.

"Sous Vide" Garen in vakuumierten Plastikbeuteln oder Gläsern gilt in der gehobenen Gastronomie sogar als vitaminschonend und gesund, weil die Temperaturen niedrig sind und Vitamine nicht durch Wasser weggespült werden. Das Garen bei niedrigen Temperaturen im Dampfgarer oder Wasserbad ist sogar richtig trendy. In der Spülmaschine herrschen die gleichen Bedingungen.

In einem Abwasch

Ein Grund, "Slow Cooking" in die Spülmaschine zu verlegen. Garen lässt sich fast alles, ob Fleisch, Fisch, Gemüse, Couscous oder Pasta, auch ganze Menüs mit Dessert. Gemüse, hat Casali herausgefunden, gart besser im Intensivprogramm bei hoher Temperatur, für Fisch und Fleisch passt das Sparprogramm mit 50 bis 60 Grad besser.

Angst, dass das Essen mit dem Abwaschwasser in Berührung kommt, braucht man nicht zu haben: Das Menü wird vorher luftdicht in Alufolie, Bratschläuche oder Gläser verpackt. Ein Test mit einer Portion Gemüse-Couscous in einem sauberen Gurkenglas bestätigt das: Im Schonprogramm ist der Inhalt noch fast roh. Ein Nachteil ist allerdings, dass Nachwürzen während der Garzeit nicht möglich ist.

Eine deutsche Verbraucherzentrale hat allerdings schon gewarnt: Spülmaschinen seien zum Kochen nicht abgenommen. Aus Alufolie und Bratschläuchen könnten sich durch aggressive Bestandteile in Spülmittel und Klarspüler giftige Bestandteile lösen.

Bleiben luftdicht verschlossene Einweg- oder Schraubgläser, die sich bei vielen Gerichten – auch sehr trendy – gleich noch zum Servieren eignen. Sonst gäbe es auch genügend sauberes Geschirr.