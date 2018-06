Krabbelt die Spinne wieder aus dem Staubsauger?

Viele Menschen leiden unter Arachnophobie (Angst vor Spinnen), um den Tieren nicht allzu nahe kommen zu müssen, räumen besonders Panische Spinnen per Staubsauger aus dem Weg.

Doch was passiert eigentlich mit der eingesaugten Spinne?

Überlebt das Tier? Die Antwort lautet meist: Nein. Der Grund: Der Staubsauger saugt die Spinne mit bis zu Tempo 100 pro Stunde durch das Staubsaugerrohr – das Tier prallt mit voller Wucht gegen das Ende des Staubsaugerbeutels. Selbst wenn die Spinne diesen Trip überlebt, stirbt sie im Beutel an Sauerstoffmangel. Ein Herauskrabbeln ist für die Spinne also so gut wie unmöglich.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(isa)