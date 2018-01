In Floridsdorf können Sie bald im Holzhaus wohnen

Das Neubauprojekt auf Bauplatz D3 besteht aus vier Punkthäusern als Holz-Massivbau mit 66 Mietwohnungen mit Superförderung, davon 22 SMART-Wohnungen. Das Wohnungsangebot umfasst Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen in durchschnittlichen Größen von 51 bis 81 Quadratmetern. Angeboten werden verschiedene Ausstattungspakete.

Autofreie Siedlung für Fußgänger und Radfahrer

Das Thema Holz wird auch in den Wohnungen selbst fortgesetzt. So gibt es überall sichtbare Holzdecken und -böden. Alle Wohnungen sind "über Eck" situiert und orientieren sich nach zwei Himmelsrichtungen und in den Freiraum des Bauplatzes. Jede Wohnung verfügt über einen privaten Freiraum wie Terrasse oder Balkon. Im Erdgeschoß erhält man einen eigenen Privatgarten. Wege verbinden die vier Häuser und werten den bauplatzinternen Grünraum mit (Obst-)Baumbepflanzungen, Holzdecks und Sitznischen auf.

Schnellbahn-Haltestelle Siemensstraße in Gehweite

Die Wohnhausanlage entsteht südwestlich der Siemens-Gründe und der Leopoldine-Padaurek-Straße, zwischen Shopping Center Nord und Theresa-Tauscher-Park. Südlich des Gebiets befinden sich Einfamilienhäuser und Kleingärten.

Informationen und Kontakt

Zum Projekt: 21., Siemensäcker – Bauplatz D3

Bauträger: Wohnbau Gemeinnützige Wohn- u. Siedlungsgen.m.b.H.

Planung: Architekturbüro Riess

Bezugstermin: Frühjahr 2020

Kosten: Eigenmittel: € 58,–/m² (SMART: € 58,–/m²), monatlich: ca. € 9,26/m² (SMART: € 7,49/m²).

Kontakt: www.sozialbau.at

Wohnberatung Wien: 3., Guglgasse 7–9/Ecke Paragonstraße (U3 Gasometer), 1030 Wien

Telefonische Terminvereinbarung: Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr

Persönliche Beratung: Mo., Di., Do., Fr., 8 bis 19, Mi., 8 bis 12 Uhr

Kontakt: 01/24 111; wohnberatung@wohnberatung-wien.at; www.wohnberatung-wien.at

(red)