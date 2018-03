Miet-Ranking: Hier wohnen Wiener am günstigsten

Der Immobilienportal " "Immowelt" hat seine 143.700 Inserate in Wien analysiert. Herausgekommen sind nicht nur Hinweise auf die Preissteigerung im vorigen Jahr, sondern auch ein Ranking der teuersten und billigsten Bezirke.

Umfrage Sind die (Altbau)-Mieten in Wien zu hoch? Ja, man kann sich das Wohnen kaum noch leisten.

Die Mietpreise sind genau richtig. Man kann ja in eine kleinere Wohnung ziehen.

Nein, die Mieten sind im internationalen Vergleich sogar niedrig.

Mir ist das egal, ich miete nicht.

Teure City

Wenig überraschend wohnen die City-Bewohner des 1. Bezirkes am teuersten. 15,60 Euro/Quadratmeter Warmmiete blättert man da hin. Auch die Steigerung vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017 liegt an der Spitze der Skala: Es wurde um ganze 12 Prozent teurer.

Zwiespältige Donaustadt

Auf dem zweiten Platz liegt der flächenmäßig größte Bezirk der Hauptstadt, die Donaustadt. Menschen, die im 22. Bezirkes wohnen wollen, zahlen im Schnitt 14,10 Euro pro Quadratmeter. Allerdings gibt es hier eine große Bandbreite an Angeboten, die teuren Preise kommen durch die zahlreichen Neubauprojekte zustande. Selbst der "Nobelbezirk" Döbling kann da nicht mithalten, hier zahlt man 13,70 Euro pro Quadratmeter Warmmiete.

Trendviertel gleichen sich an

Die Trendbezirke Mariahilf und Neubau landen ex aequo auf Platz 3. Exakt 14 Euro berappen neue Mieter im 6. und 7. Bezirk. Eine Steigerung von 6 respektive 8 Prozent (Neubau war im Jahr 2016 noch 20 Cent billiger als Mariahilf).

Am billigsten...

Wer neu in die Randbezirke zieht, kommt am billigsten davon. Am Ende des Rankings finden sich Ottakring und Simmering. Der durchschnittliche Mietpreis in Favoriten ist um minimale 10 Cent teurer: 12,40 Euro. In Rudolfsheim-Fünfhaus, Penzing und Brigittenau kostet die Warmmiete im Durchschnitt 12,50 Euro.

Das gesamte Ranking (Klick für PDF)

Platz 1: Innere Stadt (1), 15,60 Euro (+12%)

Platz 2: Donaustadt (22), 14,10 Euro (+7%)

Platz 3: Mariahilf (6), Neubau (7), 14 Euro (+6, +8%)

Platz 5: Döbling (19), 13,70 Euro (+5%)

Platz 6: Meidling (12), Landstraße (3), 13,30 Euro (+5%, +6%)

Platz 8: Margareten (5), Josefstadt (8), Hietzing (13) 13,20 Euro (+4%, +4%, +1%)

Platz 11: Leopoldstadt (2), 13,10 Euro (+10%)

Platz 12: Wieden (4), 13 Euro (+5%)

Platz 13: Währing (18), Floridsdorf (21), 12,90 Euro (+5%, +2%)

Platz 15: Alsergrund (9), Hernals (17), 12,70 Euro (+3%, +7%)

Platz 17: Lesing (23), 12,60 Euro (+4%)

Platz 18: Penzing (14), Rudolfsheim-Fünfhaus (15), Brigittenau (20), 12,50 Euro (+7%, +7%, +4%)

Platz 21: Favoriten (10), 12,40 Euro (+8%)

Platz 22: Simmering (11), Ottakring (16), 12,30 Euro (+4%, +3%)

(red)