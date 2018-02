Moby verkauft sein Los-Angeles-Haus

Sieht ganz so aus, als würde Sänger Moby sein alte Bleibe satt haben: Der 52-Jährige will seine Villa im englischen Landhausstil für 4,495 Millionen Dollar (3,659 Millionen Euro) verkaufen. Ob es an den Renovierungsarbeiten liegt, die die vergangenen zwei Jahre andauerten? Möglich, jetzt ist das jedenfalls rundumerneuert und vereint traditionelle Handwerkskunst mit allen modernen Annehmlichkeiten, die man sich nur wünschen kann.

Das 1926 erbaute Haus in Los Feliz, einem Stadtviertel von Los Angeles, bietet 4464 Quadratmeter, fünf Schlafzimmer und acht Badezimmer. Bei sämtlichen Räumen wurde nicht an Platz oder Fenstern gespart. Außerdem bietet es absolute Privatsphäre: Ein wohl geheimer Eingang führt direkt in ein Büro sowie eine Gästesuite mit Badezimmer und eigener Sauna.

Im Außenbereich warten dann noch Swimmingpool und ein eigenes Spa - natürlich alles von dichten, hohen Bäumen umgeben - auf den neuen Besitzer.

Sollte man nach dem Kauf noch Fragen habe, kein Problem, Moby wohnt seit 2014 direkt nebenan.

(kiky)