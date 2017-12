So bringen Sie Haustiere sicher ins neue Jahr

Sekt, Donauwalzer und natürlich Feuerwerk: Der Jahreswechsel wird mit vielen schönen Traditionen begangen. Was für den Menschen aber ein alljährliches Fest ist, kann für Tiere zur Horror-Nacht werden. Besonders Hunde und Katzen reagieren oft panisch auf die Lärmkulisse. Doch man kann einige Maßnahmen setzen, um den Jahreswechsel für den tierischen Freund so angenehm wie möglich zu gestalten.

Nicht alleine lassen

Nichts ist schlimmer für Hunde und Katzen, als in dieser stressigen Nacht alleine gelassen zu werden. Feiern Sie also zuhause, laden Sie Freunde ein. Sollte das nicht möglich sein und der prunkvolle Neujahrsball rufen, sollten Sie Ihr Haustier einer Vertrauensperson übergeben.

Nicht trösten

Es mag paradox klingen, doch Sie sollten Ihrem panischen Hund niemals Mitleid signalisieren. Wenn Sie nachgeben und den vierbeinigen Schatz trösten, bestätigen Sie seine Annahme, dass die Situation bedrohlich ist. Das wird die Angst wiederum weiter verstärken. Stattdessen sollten Sie entspannt und ruhig bleiben.

Spaziergänge planen

Die Zeitgestaltung bei den Gassi-Runden mit dem Hund sollte gut geplant sein. Nachts, wenn die Böller im Sekundentakt hochgehen, ist es zu spät. Für die letzte Runde im alten Jahr sollten die Abendstunden gewählt werden, wenn die Feuerwerkskörper noch nicht zu häufig explodieren. Hier gilt: Leine ist Pflicht! Andernfalls können Sie nicht sicher sein, dass der Hund Angst bekommt und davonläuft.

Katzen brauchen Raum

Während Hunde oft die Nähe zu Herrl oder Frauerl suchen, ziehen sich Katzen gerne zurück, wenn sie sich ängstigen. Wenn sich die Samtpfote an einen dunklen Ort zurückzieht, sollten Sie ihr nicht nachlaufen. Dadurch wird nur noch mehr Stress erzeugt. Stattdessen gelassen bleiben: Die Katze kommt von ganz alleine, wenn sie sich sicherer fühlt.

Pheromone und Blei

Um Tieren zusätzlich ein bisschen den Stress zu nehmen, gibt es im Handel Pheromon-Dampfer. Diese werden einfach in die Steckdose gesteckt und versprühen Pheromone, die das Gemüt beruhigen.

Sie sollten nach dem Bleigießen das Wasser unverzüglich entsorgen. Wenn Katze oder Hund unbemerkt das benutzte Wasser trinken, können sie sich eine gefährliche Bleivergiftung zuziehen.

Kleintiere und Vögel

Meerschweinchen, Ratten, Hamster und Co. sollten in einen ruhigen Raum gebracht werden. Der Käfig muss abgedunkelt werden, um die Kleintiere so gut wie möglich von Lärm und Licht abzuschirmen. Auch zusätzliches Nistmaterial ist eine gute Idee, damit sich die Tiere einkuscheln können.

Im Gegensatz dazu sollten Vögel in einem beleuchteten Raum die Nacht verbringen. Je finsterer der Raum, desto größer die Panik. Zusätzlich können Schwarmgeräusche vom Tonband abgespielt werden, um eine behagliche Atmosphäre zu schaffen.

Jedes Tier ist anders

Jedes Tier hat eine andere Persönlichkeit und damit auch Bedürfnisse. Im Kern sollten diese Tipps aber auf die meisten Vierbeiner, Nager und Flügelträger zutreffen. Wenn Sie entspannt und gelassen an die Sache herangehen, dürfte der Jahreswechsel gut und sicher vonstattengehen.

(lu)