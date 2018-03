Was Sie beim Pool-Kauf beachten sollten

Haben Sie schon einmal mit dem Gedanken gespielt, einen Pool anzuschaffen? Die Suche nach einem Swimmingpool beginnt, sobald die Tage wärmer werden.

Beachten sollte man: Besorgen Sie sich so viele Meinungen aus so vielen Quellen wie möglich. Sie sollten sich auch in Kleinanzeigen umschauen, da manche Verkäufer Ihren Swimmingpool günstig abgeben.

Die meisten Swimmingpools sind jedoch maßgeschneiderte Bauprojekte, die Preise variieren je nach Größe, Art und Material. In den meisten Angeboten sind die Aufbauarbeiten schon inbegriffen, daher auch der hohe Preis eines Pools. Beim Einbau des oberirdischen Swimmingpool muss der Boden abgeflacht werden. Hier müssen Sanitär-und Elektroarbeiten eingeplant werden. Achtung: Der Bau eines Swimmingpools könnte genehmigungspflichtig sein. In Österreich unterscheiden sich die Vorschriften der Bauordnung zwischen den Bundesländern teils erheblich.

Standort suchen

Achten Sie auf die folgenden Eigenschaften des Standorts:

- windgeschützter Ort

- lange Sonneneinstrahlung

- keine Bäume und Sträucher in unmittelbarer Umgebung, weil das Pool ansonsten andauernd von Nadeln, Blüten und Blättern verschmutzt werden würde.

- Außerdem müssen Sie auf die Geländeform achten.

- Bei Kinderplanschbecken achten Sie auch auf den Untergrund. Kinder nie aus dem Sichtfeld verlieren!

Pool online bestellen

Immer mehr Hausbesitzer kaufen ihr Pool online. Bei poolseller.de können sämtliche Produkte für Ihren Schwimmingpool online bestellt werden.

Im Online-Poolshop stehen verschiedene Pools und Infrarotkabinen sowie Ersatzteile und Zubehör zur Auswahl. Poolbecken können bei Bedarf auf individuelle Kundenwünsche angepasst werden.

Services

Der Shop bietet kostenlose Bedarfsermittlung zur Auslegung der Pool-Solarheizung sowie Entfeuchtung und automatische Reglung der Stahlwandbecken-Parameter, außerdem Ratgeber zu Anlageninstallation und Bedienungsanleitungen. Das Sortiment reicht vom Aufstellpool bis hin zur Gartensauna.

Mit dem Gutscheincode "GOLDFISCH" sparen Sie beim Kauf eines Pools 50 Euro, gültig ab 500 Euro Warenwert bis zum 30.04.2018.

