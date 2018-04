So sehen die Wohnzimmer der Vergangenheit aus

Ikea wurde 1943 vom kürzlich verstorbenen Ingvar Kamprad gegründet, als dieser erst gerade 17 Jahre alt war. Das kultige blaugelbe Logo ist übrigens ein Akronym: Das I steht für Ingvar, das K für Kamprad, das E für Elmtaryd, die Farm, auf der Kamprad aufwuchs, und das A für Aggunaryd, seine schwedische Heimatstadt.

Der Möbelhändler wird mit schlichten, nordischen Designs und günstigen Preisen in Verbindung gebracht – und hat mit seinen Katalogen Abertausende von Haushalten geprägt. Kürzlich veröffentlichte Ikea eine Sammlung von Titelseiten zwischen 1951 und 2010 und zeigte damit, wie sich das Wohnzimmer in 59 Jahren mit Ikea veränderte. Eine Auswahl der Titelseiten sehen Sie oben in der Bildstrecke.