Hier gibt es alles für den Schrebergarten

Die neue Lust am Garten kennt kein Ende und startet alljährlich für begeisterte Hobbygärtner in und um Wien mit einem Info-Besuch. Die 14. Auflage der Wiener Kleingartenmesse, organisiert und veranstaltet von der MA42, findet heuer zum dritten Mal in den Blumengärten Hirschstetten statt.

Umfrage Haben Sie einen Garten? Ja.

Nein.

Mein Fleckerl Erde kann man nicht Garten nennen.

In den zwei großen Ausstellungsglashäusern sowie den umgebenden Freiflächen präsentieren sich rund 100 Anbieter der Branche. Von der individuellen Gartengestaltung, energiesparenden Maßnahmen, Sicherheitstechnik oder Naturbiotop bis zum Schwerpunktthema Gartengestaltung und Gartenausstattung findet sich ein buntes Programm unter dem Motto „Jetzt Garten starten“.

"Pflanzend0ktor"

Experten vom Amtlichen Pflanzenschutzdienst der Wiener Stadtgärten beraten vor Ort über umweltschonende Gartenbewirtschaftung. Darüber hinaus können Besucher auch eigene Pflanzen zu den „Pflanzendoktoren“ mitbringen. Informative Fachvorträge runden das Messeangebot ab.

Die Veranstaltung, zu der im letzten Jahr rund 13.000 Besucher kamen, findet von Freitag, 20.4., bis Sonntag, 22.4., statt.

14. Wiener Kleingarten-Messe

20. – 22. April 2018

Fr 13.00 – 17.00 Uhr,

Sa & So 09.00 – 17.00 Uhr

MA 42 – Wiener Stadtgärten, Blumengärten Hirschstetten, Quadenstraße 15, 1220 Wien

Eintritt frei!



www.kleingartenmesse.at

(Red)