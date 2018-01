Zitrone: Das kann das Wundermittel im Haushalt

Sie ist nicht nur sauer und verleiht dem Schnitzel das besondere Etwas, sondern auch ein echtes Multitalent im Haushalt: die Zitrone.

Nie wieder braune Äpfel

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten beginnen schon im Berech der Lebensmittel. Denn durch gezielten Einsatz der gelben Zitrusfrüchte gehören braune Äpfel der Vergangenheit an. Einfach Zitronensaft auf die aufgeschnittene Fläche der Äpfel tropfen und die Ascorbinsäure erledigt den Rest.

Putzmittel war gestern

Doch auch als Putzhilfe ist die Zitrone eine echte Geheimwaffe. Sie ist ein natürlicher Fettlöser und kann sogar dabei helfen, verdreckte Mikrowellen zu reinigen. Einfach in Scheiben schneiden, in ein Schälchen mit Wasser legen und in der Mikrowelle erhitzen. Der Säuredampf löst auch eingetrocknete Essensreste, die im Anschluss ganz einfach weggewischt werden können.

Das sind nur zwei der genialen Einsatzgebiete der Zitrone im Haushalt. Noch mehr Tipps und Tricks sehen Sie im Video oben!

(lu)