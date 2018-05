Zwei Wochen lang Preise wie vor 300 Jahren

Gegründet im Mai 1718 durch Vergabe eines „Spezialprivilegiums“ für die Porzellanherstellung innerhalb der habsburgischen Länder von Kaiser Karl VI. an Claudius Innocentius Du Paquier, durchlief die Wiener Produktion eine faszinierende Erfolgsgeschichte.

Die zweitälteste Porzellanmanufaktur Europas entstand ein knappes Jahrzehnt nach Meißen in Wien und Du Paquier hatte die alleinigen Rechte, Porzellan innerhalb der österreichischen Kronländer zu erzeugen. Hergestellt wurde das Weiße Gold in der heutigen Porzellangasse im 9. Wiener Bezirk.

Reine Handarbeit

Aber genug von Geschichte, hier in den ehrwürdigen Hallen des Schloss Augarten, wo sich die Porzellanmanufaktur seit 1923 befindet, wird auch heute noch jeder Schritt von der Grundmasse bis zum Häferl oder der Figur per Hand ausgeführt.

Übrigens sind für die Herstellung von feinem Porzellan lediglich drei „Zutaten“ nötig: Feldspat, Quarz und Kaolin. Jedoch, das Verhältnis macht’s und genau aus diesem Grund ist Porzellan auch heute noch eines der begehrtesten Prestigeobjekte, die man in Wien finden kann.

Porzellan um 10 Euro und

Während zu einem Jubiläum der Porzellanmanufaktur Augarten normalerweise ausschließlich Ware in weiß in die Auslage kommt, wird es zum 300. Geburtstag richtig bunt. Auch Handbemaltes wird von 27. Mai bis 10. Juni 2018 aus der Manufaktur nach draußen geholt und das zu Preisen, wie es sie nur vor 300 Jahren gab. Diese beginnen bereits bei 10 Euro. Wer kostbare Einzelstücke ergattern möchte, sollte also früh dran sein.

Der Startschuss für den Verkauf fällt am 27.05. um 10 Uhr mit dem ersten einer Reihe von Morgenkonzerten gemeinsam mit Bösendorfer vor dem Schloss Augarten.

Neben Führungen und Aktivitäten rund um den Porzellan-Verkauf, es wird auch eine Art kleine Workshops geben, wird außerdem natürlich für das leibliche Wohl gesorgt.

Alles auf einen Blick



Preise wie vor 300 Jahren

27.05. – 10.06.2018 vor dem Schloss Augarten

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10 - 18 Uhr, So 10 -17 Uhr

Morgenkonzert im Augarten

27.05.2018 | 10 Uhr vor dem Schloss Augarten

Wiener Porzellan Tour

18.05. – 27.05.2018 in ausgewählten Betrieben der Wiener Innenstadt

Mehr Infos: www.facebook.com/augartenporzellan

