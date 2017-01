Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

8 hervorragende Gründe Darum sollten Frauen öfter masturbieren

In der Umfrage des US-Magazins "Time Out New York" haben 39 Prozent aller Teilnehmer angegeben, dass sie während der Arbeitszeit masturbieren - die meisten sogar regelmäßig. Entgegen dem klassischen Vorurteil dürften auch Frauen nicht selten in der Arbeit Hand an sich legen.Immerhin wir ein Mindestmaß an Hygiene gewahrt und üblicherweise zumindest auf der Toilette masturbiert und nicht am Arbeitsplatz. Viele Befragte gaben an, die Selbstbefriedigung helfe ihnen beim Stressabbau.Eine logische Konsequenz wäre demnach, während der Arbeit eigene Masturbierpausen einzulegen, rät etwa der britische Psychologie-Professor Mark Sergeant von der Nottingham Trent University. Das wäre als Maßnahme für Druck- und Stressabbau sehr effektiv und würde dadurch die Effizienz steigern.