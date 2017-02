Auf diesen Bällen geht es heiß her Auf Wiener Bällen kann man heiße Sex-Abenteuer finden. Hier müssen Sie hin... (Foto: Fotolia)

Auf den Wiener Bällen wurde schon zu Zeiten der Donaumonarchie heftig geflirtet. Dass dem auch heute noch so ist, beweist eine Umfrage des Casual-Sex-Portals " C-Date.at ". Dieser Umfrage zufolge, sind bei einigen Bällen bis zu einem Drittel der Besucher auf ein Panscherl aus.Nicht sehr überraschend ist der Ball mit den meisten Flirtwilligen: Am Life Ball, wo es von sexy Outfits nur so wimmelt und die sexuelle Vielfalt gefeiert wird, sind die Ballgäste einem Schäferstündchen nicht abgeneigt. Besonders weibliche Besucher halten hier nach einem heißen Flirt Ausschau.Und: Ganz dem Ball entsprechend sind Frauen einem Abenteuer mit anderen Frauen hier nicht abgeneigt. Aber auch die Männer dort würden gerne man mit ihresgleichen anbandeln. Ganz oben auf der Liste der erotischen Fantasien rangiert allerdings eine heiße Liebesnacht mit mehreren Partnern.Deutlich überraschender ist allerdings der zweitplatzierte Ball: Auch die Fete Imperiale hat einen besonders hohen Flirt-Faktor. Hier tummeln sich vor allem viele männliche Flirtfreudige. Besonders interessant: Die männlichen wie weiblichen Besucher der scheinbar so gesitteten Fete Imperiale sehnen sich besonders nach heißen Peitschen-und-Fessel-Spielen.Aber auch Blümchensex ohne verrückte Techniken sowie Sex mit mehreren Partnern steht auf der Erotik-Liste der Männer dort. Die Frauen zieht darüber hinaus die Vorstellung, einmal Voyeurin zu spielen, an.