Blowjob-Tour: Paola "müde, aber okay"

Hier will Paola die Männer verwöhnen. (Foto: Facebook)

Für "Nein" bei Referendum Paola versprach Wählern Blowjobs, jetzt legt sie los

Io faccio le prove prima del referendum #referendum #no #pom #fuckyou #power #positive #blöwjöb #permeèno #followme Ein von PAOLA SAULINO ??? (@insta_paolina) gepostetes Video am 1. Nov 2016 um 11:50 Uhr

Nach dem "Nein" der Italiener zur Verfassungsreform hatte die durch vollmundige Angebote berühmt gewordene Schauspielerin eine Blowjob-Tour angekündigt. Und nach dem ersten Auftritt am Samstag in Rom ist Saulino laut eigenen Angaben "müde, aber okay". "Dieses Jahr ist bestmöglich gestartet", strahlte die in den USA lebende Italienerin in sozialen Medien, wo Tausende treue Fans ihre Postings mit eindeutiger Bildsprache verfolgen.Dass Saulino am Samstag auch wirklich zur Tat geschritten ist, dafür gibt es allerdings keinen handfesten Beweis. Nutzer auf Facebook bezweifeln daher nach wie vor, ob die 27-Jährige Wort gehalten hat. Bis zum 21. Jänner tourt Saulino noch durch Italien - vielleicht können Zeugenaussagen bis dahin das Rätsel klären. Die Tour führt die junge Dame noch durch Florenz, Bologna, Verona, Mailand, Turin, Neapel, Bari, Lecce und Palermo.Auf Instagram gab sie zumindest im Vorfeld zwei "Kostproben" zum besten: