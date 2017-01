Neue Liebes-Studie Nur jeder Zweite ist mit Sex in der Beziehung zufrieden

Keine Ausreden, kein Warten auf Spontanität - haben Sie einfach mehr Sex! (Foto: Fotolia)

Im Alltagsstress kommen Sex und Zärtlichkeiten oft zu kurz. Nicht wenige nehmen sich deshalb zum Jahreswechsel vor, sich künftig mehr Zeit für intime Stunden zu nehmen. Wer noch etwas erotische Inspiration ist hier richtig. Halten Sie sich an diese Vorsätze und Ihnen steht ein heißes neues Jahr bevor!Es klingt banal, aber manchmal ist mehr einfach mehr, etwa beim Sex. Vergessen Sie die Ausreden mit Müdigkeit und Stress, denn je häufiger Sie Sex haben, desto aktiver, entspannter und weniger gestresst sind Sie. Die einfache Folge: Je mehr Sex Sie haben, desto mehr Sex haben Sie.Wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind nicht in Stimmung, dann nehmen Sie das nicht einfach hin, sondern bringen Sie sich in Stimmung. Sex muss nicht immer spontan sein. Man kann ihn auch planen und sich vornehmen, das ist alles andere als unromantisch.Entdecken Sie die Kunst des verführerischen Vorspiels wieder: Schreiben Sie sich tagsüber heiße SMS, bringen Sie sich und Ihren Partner in Stimmung. Und selbst wenn Sie am Abend dann doch erschöpft sind, werden Sie sehen, dass sich wie beim Essen auch beim Sex der Appetit mit dem Vollzug einstellt. Sie werden sehen!Weiter auf Seite 2!